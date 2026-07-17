Soirée KARAOKE Iduki Ostatua La Bastide-Clairence
jeudi 13 août 2026 · Iduki Ostatua · La Bastide-Clairence
Informations pratiques
La Bastide-Clairence
Soirée KARAOKE
Iduki Ostatua 10 Chemin de Maître Jean La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Ambiance et bonne humeur garanties !
Pizza artisanale & assiette de charcuterie
Réservation conseillée .
Iduki Ostatua 10 Chemin de Maître Jean La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 43 04
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English : Soirée KARAOKE
L’événement Soirée KARAOKE La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Pays Basque
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