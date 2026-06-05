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Soirée karaoke, la Buissonnière Café-associatif La Buissonnière Claville-Motteville

Soirée karaoke, la Buissonnière Café-associatif La Buissonnière Claville-Motteville vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Café-associatif La Buissonnière

Adresse : 28 Rue de l'École

Ville : 76690 Claville-Motteville

Département : Seine-Maritime

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Claville-Motteville

Soirée karaoke, la Buissonnière

Café-associatif La Buissonnière 28 Rue de l’École Claville-Motteville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:00:00
fin : 2026-06-05 23:00:00

Date(s) :
2026-06-05

Le vendredi 5 juin, le café associatif La Buissonnière organise une soirée karaoké !

Venez chanter et partager un autre moment musical !

Sans réservation
Des boissons et de la petite alimentation sont proposés aux adhérents de l’association.   .

Café-associatif La Buissonnière 28 Rue de l’École Claville-Motteville 76690 Seine-Maritime Normandie   clavillelabuissonniere@gmail.com

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English : Soirée karaoke, la Buissonnière

L’événement Soirée karaoke, la Buissonnière Claville-Motteville a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin

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