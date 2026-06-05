Soirée karaoke, la Buissonnière Café-associatif La Buissonnière Claville-Motteville

Claville-Motteville

Soirée karaoke, la Buissonnière

Café-associatif La Buissonnière 28 Rue de l’École Claville-Motteville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:00:00

fin : 2026-06-05 23:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Le vendredi 5 juin, le café associatif La Buissonnière organise une soirée karaoké !

Venez chanter et partager un autre moment musical !

Sans réservation

Des boissons et de la petite alimentation sont proposés aux adhérents de l’association. .

Café-associatif La Buissonnière 28 Rue de l’École Claville-Motteville 76690 Seine-Maritime Normandie clavillelabuissonniere@gmail.com

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English : Soirée karaoke, la Buissonnière

L’événement Soirée karaoke, la Buissonnière Claville-Motteville a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin