Aveyron

soirée Karaoké le bourg La Capelle-Bleys Aveyron

Début : Samedi 2025-06-28

fin : 2025-06-28

2025-06-28

Une soirée où vous pourrez donner de la voix !

repas saucisse-frites.

sur réservation avec le 24 juin

le bourg

La Capelle-Bleys 12240 Aveyron Occitanie +33 5 81 61 91 09 ledouzoulet@hotmail.com

English :

An evening where you can give your voice!

German :

Ein Abend, an dem Sie Ihre Stimme erheben können!

Italiano :

Una serata in cui potrete dire la vostra!

Espanol :

Una velada en la que puedes dar tu voz

