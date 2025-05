Soirée Karaoké – Le Blizart La Chaise-Dieu, 16 mai 2025 19:00, La Chaise-Dieu.

Haute-Loire

Soirée Karaoké Le Blizart 18, Avenue de la Gare La Chaise-Dieu Haute-Loire

Début : 2025-05-16 19:00:00

fin : 2025-05-16

2025-05-16

Organisé par l’Association « Les congères », venez vous échauffer la voix lors de la soirée Karaoké au restaurant « Le Blizart ».

Restauration proposée sur place avec au menu un « Croq’Bliz » (Vegan ou carne)

Le Blizart 18, Avenue de la Gare

La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 07 94 38 cafe@blizart.org

English :

Organized by the Association « Les congères », come and warm up your voice during the Karaoke evening at the restaurant « Le Blizart ».

Catering available on site, with a « Croq’Bliz » menu (Vegan or carne)

German :

Organisiert von der Vereinigung « Les congères » (Die Schneewehen), wärmen Sie Ihre Stimme beim Karaoke-Abend im Restaurant « Le Blizart » auf.

Verpflegung vor Ort mit einem « Croq’Bliz » (Vegan oder Carne) als Menü

Italiano :

Organizzata dall’Associazione « Les congères », venite a scaldare la vostra voce durante la serata Karaoke al ristorante « Le Blizart ».

Possibilità di catering in loco con menù « Croq’Bliz » (vegano o a base di carne)

Espanol :

Organizado por la Asociación « Les congères », venga a calentar su voz durante la velada de Karaoke en el restaurante « Le Blizart ».

Catering disponible in situ con un menú « Croq’Bliz » (vegano o de carne)

L’événement Soirée Karaoké La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2025-05-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay