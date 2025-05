Soirée karaoke – La Chapelle-Huon, 23 mai 2025 19:00, La Chapelle-Huon.

Sarthe

Soirée karaoke Place de l’église La Chapelle-Huon Sarthe

Début : 2025-05-23 19:00:00

fin : 2025-05-23

2025-05-23

L’association des parents d’élèves de la Chapelle-Huon « Cour de Récré » organise une Soirée Karaoké animée le Vendredi 23 Mai prochain sur la place de l’église de la Chapelle-Huon à partir de 19h.

Cette première édition sera festive et gourmande. Au menu, des planches apéros, des casse-croute réalisés avec des produits locaux, accompagnés de Coktails, raviront les papilles des participants.

Les bénéfices de cette soirée permettront aux enfants de l’école de participer à des activités, à partir en voyage,… .

Place de l’église

La Chapelle-Huon 72310 Sarthe Pays de la Loire +33 6 87 84 29 53

English :

Profits from the evening will enable the school’s children to take part in activities, go on trips,…

German :

Der Erlös dieses Abends wird es den Kindern der Schule ermöglichen, an Aktivitäten teilzunehmen, auf Reisen zu gehen,…

Italiano :

Il ricavato della serata consentirà ai bambini della scuola di partecipare alle attività, alle gite,…

Espanol :

La recaudación de la velada permitirá a los niños de la escuela participar en actividades,…

