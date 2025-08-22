Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Karaoke Auberge du Grominet La Chaux-du-Dombief

Soirée Karaoke Auberge du Grominet La Chaux-du-Dombief vendredi 14 novembre 2025.

Soirée Karaoke

Auberge du Grominet 2 Place de la Mairie La Chaux-du-Dombief Jura

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 19:00:00
fin : 2025-11-14 23:00:00

Date(s) :
2025-11-14

Soirée Karaoké à l’auberge du Grominet avec menu à 20€
Morbiflette, salade verte
Crème caramel.
Sur réservation au 07 86 01 13 42   .

Auberge du Grominet 2 Place de la Mairie La Chaux-du-Dombief 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 01 13 42  aubergedugrominet@outlook.fr

English : Soirée Karaoke

German : Soirée Karaoke

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Karaoke La Chaux-du-Dombief a été mis à jour le 2025-10-02 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX