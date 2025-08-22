Soirée Karaoke Auberge du Grominet La Chaux-du-Dombief
Soirée Karaoke Auberge du Grominet La Chaux-du-Dombief vendredi 14 novembre 2025.
Soirée Karaoke
Auberge du Grominet 2 Place de la Mairie La Chaux-du-Dombief Jura
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2025-11-14 19:00:00
fin : 2025-11-14 23:00:00
2025-11-14
Soirée Karaoké à l’auberge du Grominet avec menu à 20€
Morbiflette, salade verte
Crème caramel.
Sur réservation au 07 86 01 13 42 .
Auberge du Grominet 2 Place de la Mairie La Chaux-du-Dombief 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 01 13 42 aubergedugrominet@outlook.fr
