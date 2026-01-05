Soirée Karaoke Auberge du Grominet La Chaux-du-Dombief
Soirée Karaoke
Auberge du Grominet 2 Place de la Mairie La Chaux-du-Dombief Jura
Début : 2026-02-06 19:30:00
fin : 2026-02-06
2026-02-06
Soirée Karaoké à l’auberge du Grominet avec menu à 20€
Poulet sauce vin jaune, gratin dauphinois
Crème caramel.
Bar ouvert à tous
Sur réservation au 07 86 01 13 42 .
Auberge du Grominet 2 Place de la Mairie La Chaux-du-Dombief 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 01 13 42 aubergedugrominet@outlook.fr
