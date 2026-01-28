Soirée Karaoke La Porcherie
Soirée Karaoke La Porcherie samedi 28 mars 2026.
Soirée Karaoke
Le bourg La Porcherie Haute-Vienne
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
2026-03-28
Venez chanter, danser et partager un moment convivial ! Préparez vos meilleures chansons et venez nombreux pour découvrir tous les talents.
Restauration & buvette sur place. Organisé par l’association Fête Vous Plaisir. .
Le bourg La Porcherie 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 46 67 81
