Soirée karaoké La table enchantée La Réole
Soirée karaoké La table enchantée La Réole vendredi 19 décembre 2025.
Soirée karaoké
La table enchantée 1 Rue Armand Caduc La Réole Gironde
Début : 2025-12-19
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2025-12-19 2025-12-26 2026-01-02 2026-01-09 2026-01-16 2026-01-23 2026-01-30 2026-02-06 2026-02-13 2026-02-20 2026-02-27 2026-03-06 2026-03-13 2026-03-20 2026-03-27 2026-04-03 2026-04-10 2026-04-17 2026-04-24 2026-05-01
Soirées karaoké désormais tous les vendredis et dimanches à partir de 19h
Venez chanter, dîner et passer un moment agréable dans une ambiance chaleureuse ! .
La table enchantée 1 Rue Armand Caduc La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 64 72 37 21
