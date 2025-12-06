Soirée Karaoké

Lacroix-sur-Meuse Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-06 19:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Soirée karaoké le samedi 6 décembre à Lacroix-sur-Meuse

Réservation au 06 30 29 32 09Tout public

.

Lacroix-sur-Meuse 55300 Meuse Grand Est +33 6 30 29 32 09

English :

Karaoke evening on Saturday, December 6 at Lacroix-sur-Meuse

Reservations: 06 30 29 32 09

German :

Karaoke-Abend am Samstag, den 6. Dezember in Lacroix-sur-Meuse

Reservierung unter: 06 30 29 32 09

Italiano :

Serata karaoke sabato 6 dicembre a Lacroix-sur-Meuse

Prenotazioni: 06 30 29 32 09

Espanol :

Noche de karaoke el sábado 6 de diciembre en Lacroix-sur-Meuse

Reservas: 06 30 29 32 09

L’événement Soirée Karaoké Lacroix-sur-Meuse a été mis à jour le 2025-11-05 par OT COEUR DE LORRAINE