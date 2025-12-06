Soirée Karaoké Lacroix-sur-Meuse
Soirée Karaoké Lacroix-sur-Meuse samedi 6 décembre 2025.
Soirée Karaoké
Lacroix-sur-Meuse Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-12-06 19:30:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Soirée karaoké le samedi 6 décembre à Lacroix-sur-Meuse
Réservation au 06 30 29 32 09Tout public
.
Lacroix-sur-Meuse 55300 Meuse Grand Est +33 6 30 29 32 09
English :
Karaoke evening on Saturday, December 6 at Lacroix-sur-Meuse
Reservations: 06 30 29 32 09
German :
Karaoke-Abend am Samstag, den 6. Dezember in Lacroix-sur-Meuse
Reservierung unter: 06 30 29 32 09
Italiano :
Serata karaoke sabato 6 dicembre a Lacroix-sur-Meuse
Prenotazioni: 06 30 29 32 09
Espanol :
Noche de karaoke el sábado 6 de diciembre en Lacroix-sur-Meuse
Reservas: 06 30 29 32 09
L’événement Soirée Karaoké Lacroix-sur-Meuse a été mis à jour le 2025-11-05 par OT COEUR DE LORRAINE