Soirée karaoké Salle des fêtes Lamothe-Montravel

Soirée karaoké

Soirée karaoké Salle des fêtes Lamothe-Montravel samedi 15 novembre 2025.

Soirée karaoké

Salle des fêtes Le bourg Lamothe-Montravel Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15

Date(s) :
2025-11-15

Plus d’information à venir.   .

Salle des fêtes Le bourg Lamothe-Montravel 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 43 63 64 

English : Soirée karaoké

German : Soirée karaoké

Italiano :

Espanol : Soirée karaoké

L’événement Soirée karaoké Lamothe-Montravel a été mis à jour le 2025-09-19 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides