Soirée karaoké & lancement du tiers-lieu La Couvertoirade

Soirée karaoké & lancement du tiers-lieu

La Blaquèrerie La Couvertoirade Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Venez pousser la chansonnette pour le lancement du tiers-lieu Le repère

Le projet de tiers-lieu (café associatif) porté par l’association Larzac Repère prend son envol !

Il nous tarde de vous en dire plus sur la concrétisation de ce projet en construction depuis quelques années. Les étapes travaux et ouverture du lieu se rapprochent et nous souhaitons partager tout ça avec vous.

Au programme

apéro et présentation du projet

sélection musicale

karaoké éclectique et convivial

Pour le choix des chansons, vous pourrez proposer vos morceaux ou choisir parmi une playlist spécialement concoctée pour l’occasion. Et côté tenue et ambiance costumes, perruques, lunettes, accessoires… Sortez le grand jeu ! Soyez créatifs, osez tout même le ridicule. Rions ensemble et soyons légers !

Snack et buvette sur place. Ouvert à tous !

Dès 18h, à l’école de la Blaquèrerie .

La Blaquèrerie La Couvertoirade 12230 Aveyron Occitanie larzac.repere@gmail.com

English :

Come and sing along to the launch of the Le repère third-place project

