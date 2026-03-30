Soirée Karaoké Lapanouse-de-Cernon
Soirée Karaoké Lapanouse-de-Cernon samedi 4 avril 2026.
Soirée Karaoké
Lapanouse-de-Cernon Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Préparez vos cordes vocales et votre bonne humeur ! Soirée karaoké inoubliable
Vous avez une chanson fétiche que vous rêvez d’interpréter devant un public (même petit et bienveillant) ? C’est le moment ! Laissez votre voix s’exprimer. Que vous soyez une star en herbe ou un simple amateur, l’important est de se faire plaisir. Venez seul(e) ou accompagné(e), l’ambiance chaleureuse vous accueillera à bras ouverts !
Dès 19h30, à la salle La Jasse
Camion pizza La Tour de Pizz…a et boissons diverses au bar. .
Lapanouse-de-Cernon 12230 Aveyron Occitanie
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English :
Get your vocal chords and your good mood ready! An unforgettable karaoke evening
L’événement Soirée Karaoké Lapanouse-de-Cernon a été mis à jour le 2026-03-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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