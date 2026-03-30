Soirée Karaoké

Lapanouse-de-Cernon Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Préparez vos cordes vocales et votre bonne humeur ! Soirée karaoké inoubliable

Vous avez une chanson fétiche que vous rêvez d’interpréter devant un public (même petit et bienveillant) ? C’est le moment ! Laissez votre voix s’exprimer. Que vous soyez une star en herbe ou un simple amateur, l’important est de se faire plaisir. Venez seul(e) ou accompagné(e), l’ambiance chaleureuse vous accueillera à bras ouverts !

Dès 19h30, à la salle La Jasse

Camion pizza La Tour de Pizz…a et boissons diverses au bar. .

Lapanouse-de-Cernon 12230 Aveyron Occitanie

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English :

Get your vocal chords and your good mood ready! An unforgettable karaoke evening

L’événement Soirée Karaoké Lapanouse-de-Cernon a été mis à jour le 2026-03-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)