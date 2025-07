Soirée Karaoké Rue du port Laruns

Soirée Karaoké Rue du port Laruns lundi 25 août 2025.

Soirée Karaoké

Rue du port Halle Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-25

fin : 2025-08-25

Date(s) :

2025-08-25

« C’est vous qui chantez ! En famille ou entre amis, en solo ou en duo, n’hésitez pas à venir donner de la voix !

Que vous soyez une superstar en herbe ou que vous aimiez simplement chanter sous la douche, cette soirée est faite pour vous ! Montez sur scène et laissez-vous emporter par la magie de la musique en interprétant vos chansons préférées.

Préparez vos cordes vocales et votre meilleur sourire, et rejoignez-nous pour une soirée de fun, de rires et de musique ! » .

Rue du port Halle Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 32 15

English : Soirée Karaoké

German : Soirée Karaoké

Italiano :

Espanol : Soirée Karaoké

L’événement Soirée Karaoké Laruns a été mis à jour le 2025-07-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées