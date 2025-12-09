Soirée Karaoké Laruns
Soirée Karaoké Laruns lundi 29 décembre 2025.
Soirée Karaoké
Hall de la maison de Fabrèges Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-29
fin : 2025-12-29
Date(s) :
2025-12-29
C’est vous qui chantez ! En famille ou entre amis, en solo ou en duo, n’hésitez pas à venir donner de la voix !
Que vous soyez une superstar en herbe ou que vous aimiez simplement chanter sous la douche, cette soirée est faite pour vous ! Montez sur scène et laissez-vous emporter par la magie de la musique en interprétant vos chansons préférées.
Préparez vos cordes vocales et votre meilleur sourire, et rejoignez-nous pour une soirée de fun, de rires et de musique ! .
Hall de la maison de Fabrèges Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 32 15
English : Soirée Karaoké
L’événement Soirée Karaoké Laruns a été mis à jour le 2025-12-07 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées