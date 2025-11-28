SOIRÉE KARAOKÉ Launac

SOIRÉE KARAOKÉ

GALEMBRUN Launac Haute-Garonne

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Le bar de Galembrun Le Marguestaud vous propose une soirée karaoké !

Nous vous attendons nombreux ! Cadeau surprise pour le meilleur chanteur ! Réservation 06 25 55 59 05 avant le 20 Novembre 2025. .

GALEMBRUN Launac 31330 Haute-Garonne Occitanie contact@mairie-launac.fr

English :

Galembrun’s bar Le Marguestaud invites you to an evening of karaoke!

German :

Die Bar in Galembrun Le Marguestaud bietet Ihnen einen Karaoke-Abend!

Italiano :

Il bar Galembrun Le Marguestaud organizza una serata di karaoke!

Espanol :

El bar Le Marguestaud de Galembrun organiza una noche de karaoke

