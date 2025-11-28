SOIRÉE KARAOKÉ Launac
SOIRÉE KARAOKÉ Launac vendredi 28 novembre 2025.
SOIRÉE KARAOKÉ
GALEMBRUN Launac Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
Le bar de Galembrun Le Marguestaud vous propose une soirée karaoké !
Nous vous attendons nombreux ! Cadeau surprise pour le meilleur chanteur ! Réservation 06 25 55 59 05 avant le 20 Novembre 2025. .
GALEMBRUN Launac 31330 Haute-Garonne Occitanie contact@mairie-launac.fr
English :
Galembrun’s bar Le Marguestaud invites you to an evening of karaoke!
German :
Die Bar in Galembrun Le Marguestaud bietet Ihnen einen Karaoke-Abend!
Italiano :
Il bar Galembrun Le Marguestaud organizza una serata di karaoke!
Espanol :
El bar Le Marguestaud de Galembrun organiza una noche de karaoke
