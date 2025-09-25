Soirée Karaoké Laval

Soirée Karaoké Laval jeudi 25 septembre 2025.

Soirée Karaoké

64 Rue Henri Bâtard Laval Mayenne

Début : 2025-09-25 20:00:00

fin : 2025-09-25 23:50:00

2025-09-25

Soirée Karaoké & Blind test

A vos micros et à vos pouces !

Ouvert à tous

Entrée gratuite (consommation de courtoisie)

Un jeudi sur deux

Des blinds tests seront lancés dans la soirée, il vous suffira de scanner le QR code présent sur l’écran géant et de faire chauffer vos neurones !

Pour les amateurs et les professionnels des cordes vocales. .

64 Rue Henri Bâtard Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 02 89 89 contact@capform-53.fr

English :

Karaoke & Blind test evening

On your microphones and thumbs!

German :

Karaoke-Abend & Blind Test

An die Mikrofone und Daumen!

Italiano :

Serata karaoke e prova al buio

Ai microfoni e ai pollici!

Espanol :

Noche de karaoke y pruebas a ciegas

¡En sus micrófonos y pulgares!

