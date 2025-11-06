Soirée Karaoké La Grande École Le Havre

Soirée Karaoké La Grande École Le Havre jeudi 6 novembre 2025.

Soirée Karaoké

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Prépare tes cordes vocales et ta meilleure tenue rétro, parce que le jeudi 6 novembre, le Pub Janine se transforme en véritable machine à remonter le temps pour une soirée karaoké spéciale années 80/90 !

Entrée libre À partir de 22h

Envie de commencer la soirée autour d’un apéro entre amis avant ?

C’est possible ! Pour les groupes de plus de 7 personnes, pensez à réserver votre table au Préau ici. .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

