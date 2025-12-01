Soirée Karaoké La Grande École Le Havre
Soirée Karaoké La Grande École Le Havre jeudi 11 décembre 2025.
Soirée Karaoké
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime
Début : 2025-12-11 22:00:00
fin : 2025-12-11
Prépare ta plus belle voix et ton esprit de fête le jeudi 11 décembre, le Pub Janine se transforme en véritable chalet de Noël pour une soirée karaoké 100% chants de Noël !
Que tu sois fan de Mariah Carey, des classiques traditionnels ou des hits modernes, viens partager la magie des fêtes dans une ambiance chaleureuse et festive. .
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com
