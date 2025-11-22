SOIRÉE KARAOKÉ Le Malzieu-Ville

SOIRÉE KARAOKÉ

Avenue Pierre Rousset Le Malzieu-Ville Lozère

Tarif : 2 – 2 – 10 EUR

Le café associatif, Le Drogol, vous propose de vous retrouver autour d’une soirée karaoké! Venez partager une soirée conviviale avec vos amis !

Rendez-vous le samedi 22 novembre dès 18h00.

L’adhésion à l’association sera nécessaire.

Avenue Pierre Rousset Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie gevaudandco@gmail.com

English :

Le Drogol, the community café, invites you to join us for an evening of karaoke! Come and share a convivial evening with your friends!

See you on Saturday, November 22, from 6.00 pm.

Membership of the association is required.

German :

Das Vereinscafé Le Drogol lädt Sie zu einem Karaoke-Abend ein! Kommen Sie und genießen Sie einen geselligen Abend mit Ihren Freunden!

Treffpunkt: Samstag, 22. November ab 18 Uhr.

Eine Mitgliedschaft im Verein ist erforderlich.

Italiano :

L’associazione Le Drogol organizza una serata di karaoke! Venite a condividere una serata conviviale con i vostri amici!

Ci vediamo sabato 22 novembre dalle 18.00.

È richiesta l’iscrizione all’associazione.

Espanol :

El café social Le Drogol organiza una noche de karaoke Venga a compartir una velada agradable con sus amigos

Nos vemos el sábado 22 de noviembre a partir de las 18:00.

Es necesario ser miembro de la asociación.

