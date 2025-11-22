SOIRÉE KARAOKÉ Le Malzieu-Ville
Avenue Pierre Rousset Le Malzieu-Ville Lozère
Tarif : 2 – 2 – 10 EUR
Le café associatif, Le Drogol, vous propose de vous retrouver autour d’une soirée karaoké! Venez partager une soirée conviviale avec vos amis !
Rendez-vous le samedi 22 novembre dès 18h00.
L’adhésion à l’association sera nécessaire.
Avenue Pierre Rousset Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie gevaudandco@gmail.com
English :
Le Drogol, the community café, invites you to join us for an evening of karaoke! Come and share a convivial evening with your friends!
See you on Saturday, November 22, from 6.00 pm.
Membership of the association is required.
German :
Das Vereinscafé Le Drogol lädt Sie zu einem Karaoke-Abend ein! Kommen Sie und genießen Sie einen geselligen Abend mit Ihren Freunden!
Treffpunkt: Samstag, 22. November ab 18 Uhr.
Eine Mitgliedschaft im Verein ist erforderlich.
Italiano :
L’associazione Le Drogol organizza una serata di karaoke! Venite a condividere una serata conviviale con i vostri amici!
Ci vediamo sabato 22 novembre dalle 18.00.
È richiesta l’iscrizione all’associazione.
Espanol :
El café social Le Drogol organiza una noche de karaoke Venga a compartir una velada agradable con sus amigos
Nos vemos el sábado 22 de noviembre a partir de las 18:00.
Es necesario ser miembro de la asociación.
