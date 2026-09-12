Informations pratiques

Le Malzieu-Ville

SOIRÉE KARAOKÉ

Avenue Pierre Rousset Le Malzieu-Ville Lozère

Tarif : 2 – 2 – 10 EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Le café associatif, Le Drogol, vous propose de vous retrouver autour d’une soirée karaoké! Venez partager une soirée conviviale avec vos amis !

Rendez-vous le vendredi 18 septembre dès 20h00.

L’adhésion à l’association sera nécessaire.

Le café associatif, Le Drogol, vous propose de vous retrouver autour d’une soirée karaoké! Venez partager une soirée conviviale avec vos amis !

Rendez-vous le vendredi 18 septembre dès 20h00.

L’adhésion à l’association sera nécessaire. .

Avenue Pierre Rousset Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie gevaudandco@gmail.com

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English :

The community café, Le Drogol, invites you to join us for a karaoke night! Come share a fun evening with your friends!

See you on Friday, September 18, starting at 8:00 p.m.

Membership in the association is required.

L’événement SOIRÉE KARAOKÉ Le Malzieu-Ville a été mis à jour le 2026-09-01 par 48-OT Margeride en Gévaudan