SOIRÉE KARAOKÉ Le Malzieu-Ville
vendredi 18 septembre 2026 · Le Malzieu-Ville
Informations pratiques
Le Malzieu-Ville
SOIRÉE KARAOKÉ
Avenue Pierre Rousset Le Malzieu-Ville Lozère
Tarif : 2 – 2 – 10 EUR
Abonnement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Le café associatif, Le Drogol, vous propose de vous retrouver autour d’une soirée karaoké! Venez partager une soirée conviviale avec vos amis !
Rendez-vous le vendredi 18 septembre dès 20h00.
L’adhésion à l’association sera nécessaire.
Le café associatif, Le Drogol, vous propose de vous retrouver autour d’une soirée karaoké! Venez partager une soirée conviviale avec vos amis !
Rendez-vous le vendredi 18 septembre dès 20h00.
L’adhésion à l’association sera nécessaire. .
Avenue Pierre Rousset Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie gevaudandco@gmail.com
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English :
The community café, Le Drogol, invites you to join us for a karaoke night! Come share a fun evening with your friends!
See you on Friday, September 18, starting at 8:00 p.m.
Membership in the association is required.
L’événement SOIRÉE KARAOKÉ Le Malzieu-Ville a été mis à jour le 2026-09-01 par 48-OT Margeride en Gévaudan
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