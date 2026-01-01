Soirée Karaoké Le Mazeau
Soirée Karaoké Le Mazeau samedi 31 janvier 2026.
Soirée Karaoké
Salle des fêtes Le Mazeau Vendée
Tarif : – – 1 EUR
Date :
Début : 2026-01-31 16:00:00
fin : 2026-01-31 12:00:00
Date(s) :
2026-01-31
Soirée pleine de bonne humeur !
Soirée Karaoké
Vous serez la star le temps d’une soirée ! Bonne humeur garantie.
Buvette et restauration sur place.
Réservation conseillée
https://www.helloasso.com/associations/association-maz-arts/evenements/karaoke .
Salle des fêtes Le Mazeau 85420 Vendée Pays de la Loire +33 6 12 03 81 89 mazarts.asso@gmail.com
English :
A fun-filled evening!
L’événement Soirée Karaoké Le Mazeau a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin