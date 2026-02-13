Soirée karaoké, le musical, Lille
Soirée karaoké, le musical, Lille vendredi 20 février 2026.
Soirée karaoké Vendredi 20 février, 20h00 le musical Nord
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-20T20:00:00+01:00 – 2026-02-20T23:30:00+01:00
Fin : 2026-02-20T20:00:00+01:00 – 2026-02-20T23:30:00+01:00
C’est dans un ambiance montée à bloc que ton Musical te propose de venir t’essayer au karaoké !
Tous les niveaux sont permis alors seul.e ou à deux (voir à beaucoup plus) choisis tes chansons préférées et en avant la musique ! ( sur écran géant bien évidemment )
Viens balancer tes chansons préférées et nous faire profiter de ta voix angélique (ou pas) au Musical
Bar-Caviste
Entrée libre
www.lemusical.fr
baby foot – fléchettes
Terrasse
Grand choix de bières
happy hour: mardi au samedi 17h-19h
Horaires:
mardi-jeudi: 17h-23h
vendredi: 17h-01h
samedi: 17h-01h
dimanche: voir prog
Accès:
– Station V’LILLE (Fives) 3 min.
– Métro Caulier ou Fives 3 min.
– Bus de nuit (place Degeyter) 3 min.
– Accès autoroute 50 mètres.
– Pensez à utiliser Uber pour rentrer à moindre prix.
le musical 59 rue de Flers 59800 LILLE Fives Lille 59370 Fives Nord Hauts-de-France [{« link »: « http://www.lemusical.fr »}]
Le Musical