Soirée karaoké, le musical, Lille

Soirée karaoké Samedi 28 février, 20h00 le musical Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-28T20:00:00+01:00 – 2026-02-28T23:30:00+01:00

Fin : 2026-02-28T20:00:00+01:00 – 2026-02-28T23:30:00+01:00

C’est dans un ambiance montée à bloc que ton Musical te propose de venir t’essayer au karaoké !

Tous les niveaux sont permis alors seul.e ou à deux (voir à beaucoup plus) choisis tes chansons préférées et en avant la musique ! ( sur écran géant bien évidemment )

Viens balancer tes chansons préférées et nous faire profiter de ta voix angélique (ou pas) au Musical

Bar-Caviste

Entrée libre

www.lemusical.fr

baby foot – fléchettes

Terrasse

Grand choix de bières

happy hour: mardi au samedi 17h-19h

Horaires:

mardi-jeudi: 17h-23h

vendredi: 17h-01h

samedi: 17h-01h

dimanche: voir prog

Accès:

– Station V’LILLE (Fives) 3 min.

– Métro Caulier ou Fives 3 min.

– Bus de nuit (place Degeyter) 3 min.

– Accès autoroute 50 mètres.

– Pensez à utiliser Uber pour rentrer à moindre prix.

le musical 59 rue de Flers 59800 LILLE Fives Lille 59370 Fives Nord Hauts-de-France [{« link »: « http://www.lemusical.fr »}]

Le Musical