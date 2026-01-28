Soirée karaoké Le Pertuis
Soirée karaoké Le Pertuis samedi 28 février 2026.
Soirée karaoké
Salle des sucs Le Pertuis Haute-Loire
Début : 2026-02-28 19:00:00
2026-02-28
Envie de donner de la voix ?
Venez participer à la soirée Karaoké organisée par le Comité des Fêtes et animée par Alti Anim !
Buvette et repas sur place (sur réservation).
Salle des sucs Le Pertuis 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 85 04 03 88 comitedesfetespertuis@gmail.com
English :
Feel like giving it your all?
Come and join in the Karaoke evening organized by the Comité des Fêtes and hosted by Alti Anim!
Refreshments and food on site (reservation required).
L’événement Soirée karaoké Le Pertuis a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay