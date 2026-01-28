Soirée karaoké

Salle des sucs Le Pertuis Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 19:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Envie de donner de la voix ?

Venez participer à la soirée Karaoké organisée par le Comité des Fêtes et animée par Alti Anim !

Buvette et repas sur place (sur réservation).

.

Salle des sucs Le Pertuis 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 85 04 03 88 comitedesfetespertuis@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Feel like giving it your all?

Come and join in the Karaoke evening organized by the Comité des Fêtes and hosted by Alti Anim!

Refreshments and food on site (reservation required).

L’événement Soirée karaoké Le Pertuis a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay