SOIREE KARAOKE LE WAGON DU FAGET LE WAGON Le Faget

SOIREE KARAOKE LE WAGON DU FAGET

LE WAGON D67 A Le Faget Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Le Wagon du Faget vous ouvre ses portes pour une soirée karaoké pleine d’énergie, de rires et de bonne humeur.

Que vous soyez chanteur confirmé, amateur enthousiaste ou simple spectateur venu profiter de l’ambiance, cette soirée est faite pour vous.

Ici, pas de pression, juste le plaisir de partager un moment convivial autour de la musique.

Dans ce lieu associatif chaleureux, chaque chanson devient un prétexte à s’amuser, à se retrouver et à créer des souvenirs.

On chante, on applaudit, on encourage, on rit… bref, on profite d’une soirée simple, vivante et authentique, fidèle à l’esprit du Wagon. .

LE WAGON D67 A Le Faget 31460 Haute-Garonne Occitanie letrainouvontleschoses@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Wagon du Faget opens its doors to you for a karaoke evening full of energy, laughter and good humor.

L’événement SOIREE KARAOKE LE WAGON DU FAGET Le Faget a été mis à jour le 2026-01-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE