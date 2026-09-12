Soirée karaoké Les animaux donnent le thon ! Toki-Toki Bidart
mardi 15 décembre 2026 · Toki-Toki · Bidart
Informations pratiques
Bidart
Soirée karaoké Les animaux donnent le thon !
Toki-Toki 1 Rue des Ecoles Bidart Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-15 19:00:00
fin : 2026-12-15 20:30:00
Date(s) :
2026-12-15
Soirée karaoké
Les animaux donnent le thon !
Pour clôturer cette programmation dans la bonne humeur, rejoignez-nous pour une soirée festive placée sous le signe de la musique… et des animaux ! Chantez les plus grands succès inspirés du monde animal, relevez quelques défis musicaux et laissez-vous surprendre par des blind tests originaux. Une soirée conviviale, ouverte à toutes et tous, sans autre objectif que celui de partager un bon moment et un verre de bon vin !
En partenariat avec La Cave -Le Sang des Vignes de Bidart
Le Cube • Soirée jeu • Public ado-adulte • Durée 1h30 .
Toki-Toki 1 Rue des Ecoles Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 29 81 22 toki-toki@bidart.fr
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English : Soirée karaoké Les animaux donnent le thon !
L’événement Soirée karaoké Les animaux donnent le thon ! Bidart a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Bidart
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