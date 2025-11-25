Soirée karaoké Les Fourgs

Soirée karaoké Les Fourgs jeudi 12 février 2026.

Soirée karaoké

Restaurant Le Snabeudzi Les Fourgs Doubs

Tarif : Gratuit

Début : 2026-02-12 19:30:00
fin : 2026-02-26 23:59:00

2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26 2026-03-05

Soirée Karaoké avec menu unique.
Réservation vivement recommandée pour les repas.   .

Restaurant Le Snabeudzi Les Fourgs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 89 27 55 

English : Soirée karaoké

