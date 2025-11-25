Soirée karaoké Les Fourgs
Soirée karaoké Les Fourgs jeudi 12 février 2026.
Soirée karaoké
Restaurant Le Snabeudzi Les Fourgs Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-02-12 19:30:00
fin : 2026-02-26 23:59:00
2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26 2026-03-05
Soirée Karaoké avec menu unique.
Réservation vivement recommandée pour les repas. .
Restaurant Le Snabeudzi Les Fourgs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 89 27 55
