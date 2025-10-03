Soirée karaoké Locminé

Soirée karaoké Locminé vendredi 3 octobre 2025.

Soirée karaoké

Le Pont du Chat Locminé Morbihan

Animé par Mickanimations56. 19h30 1h du matin, au bar-restaurant le Pont du Chat. .

Le Pont du Chat Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 53 92 51

