Soirée karaoké Casino JOA Lons-le-Saunier
Soirée karaoké Casino JOA Lons-le-Saunier vendredi 6 février 2026.
Soirée karaoké
Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 20:00:00
fin : 2026-02-06
Date(s) :
2026-02-06
Place aux voix, à la musique et à la bonne humeur dans votre restaurant Le Loft.
Entre amis ou en famille, profitez d’une soirée 100% musicale autour d’un bon repas !
Des tickets de jeu sont à gagner pour les plus téméraires… alors osez prendre le micro !
Les micros sont prêts… il ne manque plus que vous .
Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 87 06 06
L’événement Soirée karaoké Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-01-23 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION