Soirée karaoké Casino JOA Lons-le-Saunier

Soirée karaoké

Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 20:00:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Place aux voix, à la musique et à la bonne humeur dans votre restaurant Le Loft.

Entre amis ou en famille, profitez d’une soirée 100% musicale autour d’un bon repas !

Des tickets de jeu sont à gagner pour les plus téméraires… alors osez prendre le micro !

Les micros sont prêts… il ne manque plus que vous .

Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 87 06 06

