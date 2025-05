Soirée Karaoké – Camping Fontenelle Mallemort, 24 mai 2025 07:00, Mallemort.

Soirée Karaoké Samedi 24 mai 2025. Camping Fontenelle 613 route du canal Mallemort Bouches-du-Rhône

Début : 2025-05-24

fin : 2025-05-24

2025-05-24

Samedi 24 mai au Restaurant du Camping Fontenelle Soirée Karaoké

Repas: Aïoli et Dessert 20€/pers

Venez nombreux on vous accueillera avec plaisir. .

Camping Fontenelle 613 route du canal

Mallemort 13370 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Saturday, May 24 at the Restaurant du Camping Fontenelle Karaoke Evening

German :

Samstag, 24. Mai im Restaurant des Campingplatzes Fontenelle Karaoke-Abend

Italiano :

Sabato 24 maggio presso il Ristorante del Campeggio Fontenelle serata Karaoke

Espanol :

Sábado 24 de mayo en el restaurante del camping de Fontenelle Noche de karaoke

