SOIREE KARAOKÉ CAFÉ SANDARAN Marignac

SOIREE KARAOKÉ

CAFÉ SANDARAN 39 Rue Jean Jaurès Marignac Haute-Garonne

Début : 2026-02-24 20:00:00

fin : 2026-02-24

2026-02-24

Entrée libre.

L’abus de chanson n’étant pas dangereux pour la santé, venez nombreux chanter, sans modération. .

CAFÉ SANDARAN 39 Rue Jean Jaurès Marignac 31440 Haute-Garonne Occitanie +33 5 67 07 73 35

English :

Free admission.

