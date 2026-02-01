SOIREE KARAOKÉ CAFÉ SANDARAN Marignac
SOIREE KARAOKÉ CAFÉ SANDARAN Marignac mardi 24 février 2026.
SOIREE KARAOKÉ
CAFÉ SANDARAN 39 Rue Jean Jaurès Marignac Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24 20:00:00
fin : 2026-02-24
Date(s) :
2026-02-24
Entrée libre.
L’abus de chanson n’étant pas dangereux pour la santé, venez nombreux chanter, sans modération. .
CAFÉ SANDARAN 39 Rue Jean Jaurès Marignac 31440 Haute-Garonne Occitanie +33 5 67 07 73 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Free admission.
L’événement SOIREE KARAOKÉ Marignac a été mis à jour le 2026-02-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE