Soirée Karaoké Marsac

L’équipe prépare déjà une ambiance chaleureuse et conviviale pour accueillir tous ceux qui aiment chanter… ou simplement profiter d’un bon moment entre amis.

À partir de 19h 00, place à la musique et au plaisir partagé, avec une animation assurée par Music and Geek, pour une soirée pleine de reprises, de surprises et de bonne humeur.

Que vous soyez habitué du micro ou que vous préfériez encourager depuis votre table, la soirée reste ouverte à tous.

Réservation conseillée 05 55 61 08 87. .

