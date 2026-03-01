Soirée karaoké HOTEL DE FRANCE Maubourguet

Soirée karaoké HOTEL DE FRANCE Maubourguet vendredi 27 mars 2026.

Soirée karaoké

HOTEL DE FRANCE 75 Allées Larbanes Maubourguet Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 20:00:00
fin : 2026-03-27

Date(s) :
2026-03-27

Soirée karaoké dansant, l’occasion rêvée de dévoiler vos talents cachés.
Restauration sur place sur réservation.

En savoir plus sur le restaurant Hôtel de France
Restaurant avec une salle à l’intérieur et 2 terrasses extérieur ombragé, hôtel avec 7 chambres.
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HOTEL DE FRANCE 75 Allées Larbanes Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 31 17 62 79  hoteldefrance.65@sfr.fr

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English :

An evening of karaoke and dancing, the perfect opportunity to show off your hidden talents.
Catering available on reservation.

Find out more about the Hôtel de France restaurant:
Restaurant with indoor dining room and 2 shaded outdoor terraces, hotel with 7 rooms.

L’événement Soirée karaoké Maubourguet a été mis à jour le 2026-03-24 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65

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