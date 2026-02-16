Soirée Karaoké Mers-les-Bains
Soirée Karaoké Mers-les-Bains samedi 14 mars 2026.
Soirée Karaoké
1 Avenue des Villes Soeurs Mers-les-Bains Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 21:30:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Venez chanter en solo, duo, trio, quatuor… et plus si affinités !
Gratuit
Venez chanter en solo, duo, trio, quatuor… et plus si affinités !
Gratuit .
1 Avenue des Villes Soeurs Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 83 57 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and sing solo, duo, trio, quartet… and more!
Free
L’événement Soirée Karaoké Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-16 par DESTINATION LE TREPORT MERS