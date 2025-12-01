Soirée Karaoké Mignovillard
Soirée Karaoké Mignovillard vendredi 12 décembre 2025.
Soirée Karaoké
Chalet de la Bourre Mignovillard Jura
Tarif : – –
Début : 2025-12-12 19:30:00
fin : 2025-12-12 23:30:00
2025-12-12
Réveillez le chanteur qui est en vous ! .
Chalet de la Bourre Mignovillard 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 9 70 03 31 27
English : Soirée Karaoké
