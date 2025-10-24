Soirée Karaoké Restaurant La Marmaille Monflanquin

Soirée Karaoké Restaurant La Marmaille Monflanquin vendredi 24 octobre 2025.

Soirée Karaoké

Restaurant La Marmaille 2 Carrefour de Fer (à côté du Gamm Vert) Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif :

Date :

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-24

Soirée animée par Pro Events au restaurant La Marmaille, à côté du Gamm vert.

Quizz musical et cadeaux tout au long du repas, suivi du karaoké.

Repas moules frites 500 gr ou 1 kg plus la carte.

Il est vivement conseillé de réserver si vous souhaitez dîner sur place.

Restaurant La Marmaille 2 Carrefour de Fer (à côté du Gamm Vert) Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 97 58 lamarmaille47@gmail.com

English : Soirée Karaoké

Evening entertainment by Pro Events at La Marmaille restaurant, next to Gamm vert.

Musical quiz and gifts throughout the meal, followed by karaoke.

Mussels and French fries 500 gr or 1 kg plus menu.

Reservations are strongly advised if you wish to dine in.

German : Soirée Karaoké

Von Pro Events moderierter Abend im Restaurant La Marmaille, neben dem Gamm vert.

Musikquiz und Geschenke während des gesamten Essens, gefolgt von Karaoke.

Mahlzeit Moules Frites 500 gr oder 1 kg plus Karte.

Es wird dringend empfohlen, eine Reservierung vorzunehmen, wenn Sie vor Ort essen möchten.

Italiano :

Intrattenimento serale a cura di Pro Events presso il ristorante La Marmaille, accanto al Gamm vert.

Quiz musicali e regali durante tutto il pasto, seguiti da karaoke.

Cozze e patatine fritte 500g o 1kg più menu.

Si consiglia vivamente di prenotare se si desidera cenare in loco.

Espanol :

Animación nocturna a cargo de Pro Events en el restaurante La Marmaille, junto al Gamm vert.

Concurso musical y regalos durante toda la comida, seguido de karaoke.

Menú mejillones y patatas fritas 500 g o 1 kg plus.

Le recomendamos encarecidamente que reserve si desea cenar en el restaurante.

L’événement Soirée Karaoké Monflanquin a été mis à jour le 2025-10-18 par OT Coeur de Bastides