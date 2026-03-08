Soirée Karaoké Restaurant La Marmaille Monflanquin

Soirée Karaoké

Restaurant La Marmaille 2 Carrefour de Fer (à côté du Gamm Vert) Monflanquin Lot-et-Garonne

Quizz musical et cadeaux tout au long du repas, suivi du karaoké.

Il est vivement conseillé de réserver si vous souhaitez dîner sur place.

+33 5 53 40 97 58 lamarmaille47@gmail.com

English : Soirée Karaoké

Musical quiz and giveaways throughout the meal, followed by karaoke.

Reservations are strongly recommended if you wish to dine in.

