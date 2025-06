Soirée Karaoké chemin de la Blancarde Montbrun-les-Bains 1 août 2025 07:00

Drôme

Soirée Karaoké chemin de la Blancarde Chez Eve au Snack de la piscine Montbrun-les-Bains Drôme

Début : Vendredi 2025-08-01

fin : 2025-08-01

2025-08-01

Venez chanter, manger et vous amuser avec Vinc’karaoké

.

chemin de la Blancarde Chez Eve au Snack de la piscine

Montbrun-les-Bains 26570 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 87 11 76

English :

Come sing, eat and have fun with Vinc’karaoke

German :

Kommen Sie zum Singen, Essen und Spaß haben mit Vinc’karaoké

Italiano :

Venite a cantare, mangiare e divertirvi con Vinc’karaoke

Espanol :

Ven a cantar, comer y divertirte con Vinc’karaoke

