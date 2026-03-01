Soirée Karaoké Place Lafayette Moulins-Engilbert

Soirée Karaoké

Place Lafayette Les Succulentes Moulins-Engilbert Nièvre

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 19:00:00

fin : 2026-03-14 23:30:00

Date(s) :

2026-03-14

Le restaurant Les Succulentes organise une soirée Karaoké le samedi 14 mars 2026 à partir de 19h. Au menu entrée, poulet basquaise, dessert. Tarif 20€. Pensez à réserver au 06 63 37 25 15 .

Place Lafayette Les Succulentes Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 37 25 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Karaoké

L’événement Soirée Karaoké Moulins-Engilbert a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Rives du Morvan