Soirée Karaoké Place Lafayette Moulins-Engilbert
Soirée Karaoké Place Lafayette Moulins-Engilbert samedi 14 mars 2026.
Soirée Karaoké
Place Lafayette Les Succulentes Moulins-Engilbert Nièvre
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 19:00:00
fin : 2026-03-14 23:30:00
Date(s) :
2026-03-14
Le restaurant Les Succulentes organise une soirée Karaoké le samedi 14 mars 2026 à partir de 19h. Au menu entrée, poulet basquaise, dessert. Tarif 20€. Pensez à réserver au 06 63 37 25 15 .
Place Lafayette Les Succulentes Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 37 25 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Karaoké
L’événement Soirée Karaoké Moulins-Engilbert a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Rives du Morvan