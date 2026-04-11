Soirée karaoké avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe
Soirée karaoké avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe samedi 11 avril 2026.
Mours-Saint-Eusèbe
Soirée karaoké
avenue Dauphiné Provence My Beers Mours-Saint-Eusèbe Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 19:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Viens montrer tes talents derrière le micro lors de notre soirée karaoké !
Au programme, plus de 70 000 titres dans le répertoire de Stéphane SB Animation , alors prépare tes cordes vocales, on t’attends !
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avenue Dauphiné Provence My Beers Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 67 43 00 15 contact@mybeers.fr
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English :
Come and show off your talents behind the microphone at our karaoke party!
The program features over 70,000 songs from Stéphane’s SB Animation repertoire, so get your vocal chords ready, we’re waiting for you!
L’événement Soirée karaoké Mours-Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2026-04-07 par Valence Romans Tourisme
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