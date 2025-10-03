Soirée karaoké Moustoir-Ac
Soirée karaoké Moustoir-Ac vendredi 3 octobre 2025.
Soirée karaoké
6 place Ste Barbe Moustoir-Ac Morbihan
Animé par Mickanimations56, à partir de 20h30, à la Belle Equipe. .
6 place Ste Barbe Moustoir-Ac 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 13 59 34
