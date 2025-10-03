Soirée karaoké Moustoir-Ac

Soirée karaoké Moustoir-Ac vendredi 3 octobre 2025.

Soirée karaoké

6 place Ste Barbe Moustoir-Ac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

Animé par Mickanimations56, à partir de 20h30, à la Belle Equipe. .

6 place Ste Barbe Moustoir-Ac 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 13 59 34

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée karaoké Moustoir-Ac a été mis à jour le 2025-09-22 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE