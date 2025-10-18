Soirée Karaoké Mouzay

Soirée Karaoké

Soirée Karaoké Mouzay samedi 18 octobre 2025.

Mouzay Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-18 19:00:00
fin : 2025-10-18 00:00:00

2025-10-18

Soirée Karaoké.
Animation musicale.
Petite restauration.
Mouzay 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 91 21 44 16 

English :

Karaoke night.
Musical entertainment.
Snacks and snacks.

German :

Karaoke-Abend.
Musikalische Unterhaltung.
Kleine Speisen und Getränke.

Italiano :

Serata karaoke.
Intrattenimento musicale.
Piccola ristorazione.

Espanol :

Noche de karaoke.
Animación musical.
Pequeño catering.

