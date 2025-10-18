Soirée Karaoké Mouzay
Soirée Karaoké Mouzay samedi 18 octobre 2025.
Soirée Karaoké
Mouzay Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 19:00:00
fin : 2025-10-18 00:00:00
Date(s) :
2025-10-18
Soirée Karaoké.
Animation musicale.
Petite restauration.
Soirée Karaoké.
Animation musicale.
Petite restauration. .
Mouzay 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 91 21 44 16
English :
Karaoke night.
Musical entertainment.
Snacks and snacks.
German :
Karaoke-Abend.
Musikalische Unterhaltung.
Kleine Speisen und Getränke.
Italiano :
Serata karaoke.
Intrattenimento musicale.
Piccola ristorazione.
Espanol :
Noche de karaoke.
Animación musical.
Pequeño catering.
L’événement Soirée Karaoké Mouzay a été mis à jour le 2025-09-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire