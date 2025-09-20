Soirée Karaoké My Beers My Beers Mours-Saint-Eusèbe

Soirée Karaoké My Beers My Beers Mours-Saint-Eusèbe samedi 20 septembre 2025.

Soirée Karaoké My Beers

My Beers 28 avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 20:00:00
fin : 2025-09-20

Date(s) :
2025-09-20

My Beers Mours organise sa soirée karaoké, avec par Lionel de LB Animation.
  .

My Beers 28 avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 67 43 00 15  contact@mybeers.fr

English :

My Beers Mours organizes its karaoke night, with Lionel from LB Animation.

German :

My Beers Mours organisiert seinen Karaoke-Abend, mit par Lionel von LB Animation.

Italiano :

My Beers Mours organizza la sua serata karaoke, con Lionel di LB Animation.

Espanol :

My Beers Mours organiza su noche de karaoke, con Lionel de LB Animation.

L’événement Soirée Karaoké My Beers Mours-Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2025-09-16 par Valence Romans Tourisme