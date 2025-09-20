Soirée Karaoké My Beers My Beers Mours-Saint-Eusèbe
Soirée Karaoké My Beers My Beers Mours-Saint-Eusèbe samedi 20 septembre 2025.
Soirée Karaoké My Beers
My Beers 28 avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 20:00:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
My Beers Mours organise sa soirée karaoké, avec par Lionel de LB Animation.
.
My Beers 28 avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 67 43 00 15 contact@mybeers.fr
English :
My Beers Mours organizes its karaoke night, with Lionel from LB Animation.
German :
My Beers Mours organisiert seinen Karaoke-Abend, mit par Lionel von LB Animation.
Italiano :
My Beers Mours organizza la sua serata karaoke, con Lionel di LB Animation.
Espanol :
My Beers Mours organiza su noche de karaoke, con Lionel de LB Animation.
L’événement Soirée Karaoké My Beers Mours-Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2025-09-16 par Valence Romans Tourisme