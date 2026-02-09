Soirée Karaoké Salle des fêtes de Naintré Naintré

Soirée Karaoké

Salle des fêtes de Naintré 31 rue Anatole France Naintré Vienne

**L’association Naintré qui bouge vous invite à sa soirée Karaoké du samedi 21 février à partir de 19h à la salle des fêtes.**

**Animation assurée par Bertin sonorisation.**

Possibilité de réserver

* – un plateau charcuterie-fromage 10€ pour 2 pers. ou 16€ pour 4 pers.,

* – pâtisserie 3€.

Buvette sur place.

**Nous vous attendons nombreux !** .

