Soirée Karaoké Salle des fêtes de Naintré Naintré

Salle des fêtes de Naintré 31 rue Anatole France Naintré Vienne
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
2026-02-21
**L’association Naintré qui bouge vous invite à sa soirée Karaoké du samedi 21 février à partir de 19h à la salle des fêtes.**
**Animation assurée par Bertin sonorisation.**
Possibilité de réserver
* – un plateau charcuterie-fromage 10€ pour 2 pers. ou 16€ pour 4 pers.,
* – pâtisserie 3€.
Buvette sur place.
**Nous vous attendons nombreux !** .
Salle des fêtes de Naintré 31 rue Anatole France Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 95 96 28 naintrequibouge86@gmail.com
