Soirée Karaoké Nérac

Soirée Karaoké Nérac samedi 27 septembre 2025.

Soirée Karaoké

Zone industrielle Labarre, 47600 Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27 2025-10-17 2025-11-08

Préparez-vous à chanter vos chansons préférées, à danser et à passer un moment convivial avec vos amis et votre famille. Que vous soyez un chanteur talentueux ou simplement un amateur de musique, cette soirée est faite pour vous !

Une playlist variée avec des hits de toutes les époques et de tous les genres musicaux.

Des performances en solo, en duo ou en groupe.

N’oubliez pas

D’apporter votre bonne humeur et votre énergie !

​Venez nombreux et préparez-vous à vivre une soirée pleine de rires et de musique.

Sans réservation / entrée gratuite. .

Zone industrielle Labarre, 47600 Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 12 78 88

