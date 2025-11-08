Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée karaoké Nesploy samedi 8 novembre 2025.

Nesploy Loiret

Début : 2025-11-08 21:00:00
Soirée karaoké à 21h. Pour les gourmets, dîner de 19h30 à 21h. Réservation obligatoire au 02 34 49 33 44.   .

Nesploy 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 49 33 44 

English :

Karaoke night

German :

Karaoke-Abend

Italiano :

Serata karaoke

Espanol :

Noche de karaoke

