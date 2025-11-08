Soirée karaoké Nesploy
Soirée karaoké Nesploy samedi 8 novembre 2025.
Soirée karaoké
Nesploy Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 21:00:00
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Soirée karaoké
Soirée karaoké à 21h. Pour les gourmets, dîner de 19h30 à 21h. Réservation obligatoire au 02 34 49 33 44. .
Nesploy 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 49 33 44
English :
Karaoke night
German :
Karaoke-Abend
Italiano :
Serata karaoke
Espanol :
Noche de karaoke
L’événement Soirée karaoké Nesploy a été mis à jour le 2025-11-03 par OT GATINAIS SUD