Soirée Karaoké

De chic et de Broc Neuvic Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

19h30, café-brocante De Chic et de Broc.

De Chic et De Broc 06 87 10 79 71

Devenez la star de la soirée avec la soirée karaoké animée par le groupe Aquarel.

On vous attend nombreux !

19h30, café-brocante De Chic et de Broc

De Chic et De Broc 06 87 10 79 71 .

De chic et de Broc Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 10 79 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Karaoké

7:30 pm, De Chic et de Broc café-brocante.

De Chic et De Broc 06 87 10 79 71

L’événement Soirée Karaoké Neuvic a été mis à jour le 2026-03-06 par Vallée de l’Isle en Périgord