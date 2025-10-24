Soirée karaoké ! NISTOS Nistos

Soirée karaoké !

Venez vous amuser avec ce moment convivial et joyeux !
Toutes les langues sont admises ;)

Au menu fromage au four et charcuterie.
NISTOS 5 Route de l’Arize Nistos 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 76 87 85 25 

English :

Come and join in the fun!
All languages welcome ;)

On the menu: baked cheese and charcuterie.

German :

Kommen Sie und haben Sie Spaß an diesem geselligen und fröhlichen Moment!
Alle Sprachen sind erlaubt ;)

Auf dem Menü stehen gebackener Käse und Aufschnitt.

Italiano :

Vieni e unisciti al divertimento!
Tutte le lingue sono benvenute ;)

Nel menu: formaggi e salumi al forno.

Espanol :

¡Ven y únete a la diversión!
Todos los idiomas son bienvenidos ;)

En el menú: queso al horno y charcutería.

