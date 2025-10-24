Soirée karaoké ! NISTOS Nistos
Soirée karaoké ! NISTOS Nistos vendredi 24 octobre 2025.
Soirée karaoké !
NISTOS 5 Route de l’Arize Nistos Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24 19:00:00
fin : 2025-10-24
Date(s) :
2025-10-24
Venez vous amuser avec ce moment convivial et joyeux !
Toutes les langues sont admises ;)
Au menu fromage au four et charcuterie.
.
NISTOS 5 Route de l’Arize Nistos 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 76 87 85 25
English :
Come and join in the fun!
All languages welcome ;)
On the menu: baked cheese and charcuterie.
German :
Kommen Sie und haben Sie Spaß an diesem geselligen und fröhlichen Moment!
Alle Sprachen sind erlaubt ;)
Auf dem Menü stehen gebackener Käse und Aufschnitt.
Italiano :
Vieni e unisciti al divertimento!
Tutte le lingue sono benvenute ;)
Nel menu: formaggi e salumi al forno.
Espanol :
¡Ven y únete a la diversión!
Todos los idiomas son bienvenidos ;)
En el menú: queso al horno y charcutería.
L’événement Soirée karaoké ! Nistos a été mis à jour le 2025-10-10 par OT de Neste-Barousse|CDT65