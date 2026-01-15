Soirée karaoké ! NISTOS Nistos
Soirée karaoké ! NISTOS Nistos samedi 7 février 2026.
Soirée karaoké !
NISTOS 5 Route de l'Arize Nistos Hautes-Pyrénées
Début : 2026-02-07 20:00:00
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Venez vous amuser avec ce moment convivial et joyeux !
Toutes les langues sont admises ;)
Repas spécial anglais !
Saucisses et purée de patates et oignons caramélisés !
+33 7 76 87 85 25
English :
Come and join in the fun!
All languages welcome ;)
Special English meal!
Sausages and mashed potatoes with caramelized onions!
