Soirée karaoké ! NISTOS Nistos

Soirée karaoké !

NISTOS 5 Route de l’Arize Nistos Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07

Venez vous amuser avec ce moment convivial et joyeux !

Toutes les langues sont admises ;)

Repas spécial anglais !

Saucisses et purée de patates et oignons caramélisés !

NISTOS 5 Route de l’Arize Nistos 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 76 87 85 25

English :

Come and join in the fun!

All languages welcome ;)

Special English meal!

Sausages and mashed potatoes with caramelized onions!

